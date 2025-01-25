糧農組織舉辦招待會慶祝中國農曆春節

1月23日，在位於意大利羅馬的聯合國糧農組織總部，聯合國糧農組織總幹事屈冬玉在春節招待會上致辭。聯合國糧農組織 供圖（圖片來源：新華社） 中評社北京1月25日電／據新華社報導，聯合國糧食及農業組織（糧農組織）23日晚在位於意大利首都羅馬的糧農組織總部舉辦中國農曆春節招待會。多國駐意外交人員、意大利官員及糧農組織工作人員齊聚一堂，歡慶佳節。



活動現場布置了富有中國文化特色的大紅燈籠和漢字春聯，與隨處可見的金蛇玩偶一同營造出喜氣洋洋的氛圍。活動現場的武術、舞劍和古箏等表演博得眾人紛紛喝彩，來賓們品嘗了蝦餃、春卷等中國傳統特色美食。據糧農組織介紹，今年恰逢該國際組織成立80周年，這使得今年的招待會具有特別意義。



糧農組織總幹事屈冬玉在致辭中表示，蛇象徵著智慧、創造力與變革，這與糧農組織當前推動機構革新、實現轉型的目標高度契合。糧農組織致力於推動全球農業糧食體系轉型，確保其更加高效、包容、韌性和可持續，並實現“更好生產、更好營養、更好環境、更好生活”這“四個更好”的目標，以推動全球共享繁榮，不讓任何人掉隊。他呼籲國際社會通過團結、理解和協作，共同確保實現全球和平與糧食安全。



談到春節被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，屈冬玉說，這表明春節不僅是中國的傳統節日，還體現了多元文明之間相互尊重、交流互鑒的包容精神。

