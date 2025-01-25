我國發布首個新能源車險指導意見

中評社北京1月25日電／據新華社報導，我國新能源車險領域迎來首個指導意見。1月24日，金融監管總局、工業和信息化部、交通運輸部、商務部聯合發布《關於深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》。



指導意見提出了一攬子政策舉措，明確將合理降低新能源汽車維修使用成本，創新優化新能源車險供給，更好維護消費者權益，促進新能源車險高質量發展。



推動降低新能源車高昂維修成本



新能源車險保費高、投保難、承保虧問題並存。行業數據顯示，2023年，新能源汽車車均保費比燃油車高63%，扣除車齡等因素，新能源新車保費仍比燃油車新車高約10%。但同時，全行業2024年新能源車險承保虧損57億元，呈現連續虧損。



維修成本高是新能源車險保費高的根本原因之一。中國人壽財險車輛保險部總經理呂飛表示，一是消費者可選維修渠道較窄，維修技術、配件供應等方面存在壁壘；二是新能源汽車零配件、工時價格較高；三是新能源汽車常運用一體化壓鑄技術等高度集成化製造方式，並裝載大量智能化設備，維修難度和費用高。



指導意見要求，推動降低維修成本。豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型，鼓勵推動新能源汽車企業和動力電池企業通過技術開放，提升動力電池的維修經濟性，支持其自營或授權網絡向社會銷售“三電系統”配件。



同時，指導意見明確，探索建立保險車型風險分級制度。綜合考慮低速碰撞試驗結果、易損零部件價格、常見維修項目工時等因素，及時優化保險車型分級等級，推動其與商業車險保費相掛鈎。