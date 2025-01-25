國家疾控局發布知識問答　指導流感疫苗接種

中評社北京1月25日電／據新華社報導，我國當前正處於流感的季節性流行期，以甲型H1N1亞型為主，整體流行強度低於去年同期水平；今年尚未接種流感疫苗的人，現在依然可以接種……國家疾控局近日發布《流感疫苗接種有關知識問答》，指導公眾科學預防流感，介紹流感疫苗接種注意事項。



流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。感染後，患者通常起病急，常見發熱，體溫可達39℃，多伴有頭痛、全身肌肉關節酸痛等症狀。流感一般呈自限性，大多於發病3至5天後發熱逐漸消退，全身症狀好轉。



國家疾控局提醒，兒童、老年人以及有慢性基礎性疾病患者感染流感後，有發生重症或其他並發症的風險。出現持續高燒等症狀時應及時就醫，目前國內已有有效的治療藥物。



問答明確，接種疫苗是預防流感的重要手段。對個體而言，接種流感疫苗可以減少感染、減輕症狀、縮短病程、顯著降低發展為重症和死亡的風險。對群體而言，較高的接種率能夠減緩病毒在人群中的傳播速度，降低聚集性疫情暴發風險。



有研究顯示，浙江省為60歲以上老年人接種流感疫苗，該人群流感報告發病率下降26.0%。此外，保持科學佩戴口罩、勤洗手、常通風等良好衛生習慣，也能有效減少疾病傳播。



根據問答，“三價”“四價”流感疫苗中的“價”主要指疫苗可以預防的流感病毒型別，我國目前在用的“三價”“四價”流感疫苗，均能夠與當前流行的甲型H1N1亞型流感病毒相匹配；家中如有嬰幼兒、老年人，其他成員也應盡早接種流感疫苗；今年還沒有接種流感疫苗的人，現在依然可以接種，只要還處於流感病毒傳播活躍、容易感染的時期，接種疫苗就能幫助降低感染流感病毒的風險。