美再將胡塞武裝列為恐怖組織影響幾何

中評社北京1月25日電／據新華社報導：美國白宮22日宣布，將也門胡塞武裝重新認定為“外國恐怖組織”。美方此舉可能對胡塞武裝、也門局勢乃至中東局勢有哪些影響？



對胡塞武裝有何影響



美國白宮22日宣布，總統特朗普簽署行政令，將也門胡塞武裝重新認定為“外國恐怖組織”。白宮當天發布的一份聲明說，這項行政令推翻了前總統拜登4年前將胡塞武裝從“外國恐怖組織”名單中移除的行政令，拜登政府對胡塞武裝的“軟弱政策”導致其任內該武裝數十次朝美國軍艦開火、多次襲擊“夥伴國家”民用基礎設施、逾百次襲擊往來於曼德海峽的國際商船。



在白宮發布聲明後，胡塞武裝23日晚逮捕至少7名為聯合國兒童基金會、世界糧食計劃署等聯合國機構工作的也門雇員，並稱逮捕了與美國中央情報局有關聯的“美以間諜網絡的關鍵成員”。



也門戰略事務研究員穆斯塔法·納吉認為，特朗普政府的做法意在進一步降低胡塞武裝的國際聲譽並使其被“外交孤立”，但近幾個月來，胡塞武裝以“為加沙人民伸張正義”為口號對抗美國及其盟友，且軍事行動目標明確，讓該組織獲得阿拉伯國家民眾尤其是什葉派穆斯林的支持，預計這種支持不會被輕易動搖。



納吉表示，胡塞武裝未來可能會借美國此舉進一步激發支持者的民族主義情緒，宣傳該組織是“反抗外部干預”的力量，鞏固自身影響力。



也門薩那大學政治學教授巴勒基斯說，美國未來可能在“反恐”大旗下強化對胡塞武裝的經濟封鎖，不過考慮到該組織控制也門北部大部分資源，控制區內多為人口稠密地區，甚至可進行石油走私或武器非法交易，胡塞武裝未來依舊不乏資金來源。