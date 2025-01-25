在達沃斯人們為何總把目光投向中國？

中評社北京1月25日電／據中央廣電總台國際在線報導，“中方提出的建議與我們德國工商界密切相關，我們尤其支持中方反對貿易壁壘的主張。目前，絕大多數在華德企仍致力於在中國發展，許多家計劃增加在研發領域的本地投資。”20日至24日，世界經濟論壇2025年年會在瑞士達沃斯舉行。圍繞中方在會上提出的建議，中國德國商會華北及東北地區執行董事歐陽利文對《國際銳評》表達了這樣的看法。



作為討論全球經濟問題的重要平台，達沃斯被譽為“全球經濟的風向標”。當前，世界百年變局加速演進，特別是人工智能、量子計算等新技術快速發展，但同時關稅戰、貿易戰陰雲密布。在這樣的背景下，本屆年會以“智能時代的合作”為主題，具有很強的現實意義。人們也再次把目光投向中國，關注這個世界第二大經濟體為促進智能時代的合作，帶來什麼樣的思想火花？



共同推動普惠包容的經濟全球化、共同塑造世界經濟發展新動能新優勢、共同維護和踐行真正的多邊主義、共同應對氣候變化——中方提出的四點主張，讓人們重溫了中國國家主席習近平曾經在達沃斯發表的重要演講，為促進“智能時代的合作”指明了方向。與會者普遍認為，這些主張代表著創新、協調、綠色、開放、共享的理念，順應了各方攜手打造新發展空間的訴求，有助於打破個別國家構築的“小院高墻”和發展鴻溝，把經濟全球化的“蛋糕”做得更大、分得更好。



促進開放合作，中國不僅有主張，也有行動。數據顯示，2024年中國對聯合國統計分組中幾乎全部國家和地區都有進出口記錄，對160多個夥伴實現進出口增長，是150多個國家和地區的主要貿易夥伴。中國的關稅總水平已經降到7.3%，處於全球較低水平。2024年12月1日起，中國給予所有已建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，帶動當月自相關國家進口增長18.1%，較前11個月加快5.8個百分點……這些都印證了中國用自身發展拓寬了其他國家的發展空間。



在達沃斯論壇上，中方還明確表示，將扎實推進高質量發展、加快經濟社會發展全面綠色轉型、不斷擴大對外開放，歡迎更多外國企業到中國投資興業，在分享中國機遇中實現更好發展。這一點，那些在華發展的外企尤其感受深刻。