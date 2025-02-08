中評社台北2月8日電（作者 劉宗夏）假性近視跟假性“台獨”有什麼關係？看起來好像八竿子打不著，但是回憶起小時候的有趣經歷，覺得也有些相似之處，那就是起因於某種不成熟的幼稚想法，而開始自我催眠和自我欺騙的心態和行為，不過最終還是得回到真相！



大概是在國小的時候，連幾年級都記不得了，有次媽媽帶我去看眼科醫生，原因居然是我想裝近視戴眼鏡！可笑吧？可是為什麼我想裝近視呢？因為我發覺身邊功課好的同學好像大都有戴眼鏡，所以我就有種錯覺，如果我戴眼鏡也會給人那種有深度的感覺。



所以我開始想辦法想要戴眼鏡，我的確偶爾會有一些視力比較模糊的狀況，但那其實只是因為太累，馬上就會恢復了，但是我想藉著這個症狀看看有沒有機會可以戴眼鏡，不過給醫生檢查過後，診斷我是假性近視，最終也不了了之，我學生時代還曾經有些遠視的狀況。



而在台灣有一些人，他明明就不是“台獨”，但就喜歡裝著一副跟中國和中華文化完全無關的樣子，原因就只是因為他不喜歡大陸，或者怕被民進黨政治壓迫，在台灣長期被民進黨操控洗腦的政治氛圍裡，能夠過得比較舒適。



我聽過各種好笑的假“台獨”思想，像是為了否定自己是中國人，說中國歷史只是短短的中共建政至今，或者把中國歷史講成清朝歷史，有的也說宋朝不是中國歷史，宋朝跟中國無關，而這些人其實深受中華文化影響而不自知，或者不敢面對。

