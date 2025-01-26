閩江學院師生永春探尋世界閩南文化交流中心

圖為永春分院暑期社會實踐“鄉愁牽兩岸·青春助振興”文藝巡演合影 中評社福州1月26日電（作者：潘錦洺 巫靖怡 潘雅麗）近日，閩江學院鄉村振興研究院聯合經管學院等共同組建了“尋根築夢，閩韻流傳——永春縣構建世界閩南文化交流中心促進兩岸融合發展探索”寒假社會實踐隊，前往福建省永春縣就構建“世界閩南文化交流中心”的可行性及推進路徑進行深入調研與規劃設計。此次活動由閩江學院鄉村振興研究院常務副院長鄧啟明、永春分院副院長吳琳萍、鄉村教育與人才振興研究中心副主任江小莉、科研助理蘭子馨等牽頭指導，實踐隊成員來自閩江學院鄉村振興研究社及人文學院、地理與海洋學院2023級不同專業學生。既回應國家支援福建建設海峽兩岸融合發展示範區的號召，扎實推進校地合作及應用型人才培養，也助力鄉村全面振興和優秀傳統文化傳承創新。





2023年9月發布的《中共中央國 務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》指出：福建在對台工作全域中具有獨特地位和作用，要發揮泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心，讓“兩岸一家親、閩台親上親”的社會氛圍更加濃厚。永春縣作為閩南文化的典型代表，閩南文化底蘊深厚，融合多元文化，獨具特色，在構建世界閩南文化交流中心中發揮著重要作用。

