中國平板電視在日本市佔率首超5成

中評社香港1月25日電／在日本國內的平板電視市場上，海信集團和TCL等中國企業的銷量份額在2024年首次超過了50%。日本國內大企業索尼和松下的市佔率均低於10%。中國企業運用全球採購能力，借助合理的價格，以年輕人為中心擴大銷售。在品牌滲透的背景下，中企在高價位的大尺寸電視領域也在提高存在感。



日經新聞報導，日本調查公司BCN綜研統計的2024年平板電視的日本國內市佔率（按銷量計算）顯示，中國企業的市佔率超過50%，這是自2004年開始統計以來的第一次。



2024年，海信旗下、運營原東芝“REGZA”品牌的TVS REGZA公司以25.4%位居榜首。海信的自有品牌位居第3，佔15.7%，集團整體份額達到41.1%，首次超過4成。TCL的市佔率為9.7%，超過索尼和松下，躍居第4位。



海信和TCL等中國企業在世界範圍內銷售產品，通過大量採購螢幕等零部件等的措施，降低成本。松下的55英吋液晶電視售價在20萬日元（約合人民幣9320元）左右，而海信的售價不到10萬日元（約合4660元）。BCN綜研的首席分析師森英二表示，“受物價上漲影響，人們的節約意識增強，正在轉向中國品牌”。



受新冠疫情下的宅家需求影響，從2020年前後開始，通過電視觀看網路視頻的消費者動向加強。中國企業以實惠的價格為武器，在日本開拓了支援網路視頻的電視市場，從2020年到2024年將市佔率提高了約20個百分點。



2024年8月，中國小米以3萬9800日元（約合1850元）的價格推出了一款43英吋電視，專門面向無法使用地面波的網路視頻和遊戲。家電量販店的負責人表示，以年輕人為中心，中國品牌不斷滲透，點名購買價格便宜的中國企業產品的情況也很突出。



中國企業此前一直以40英吋以下的中小型尺寸電視為中心開拓日本市場，但最近也在大螢幕、高畫質產品方面發起攻勢。海信使用了用微小的發光二極體（LED）製成的“Mini LED”，以在大螢幕上也能使色彩更加鮮艷的電視為中心，開拓了高價位市場。海信在日本的電視銷量比2023年增加了33%。



日本企業希望通過搭載人工智慧（AI）等功能的高附加值產品捲土重來。索尼與美國亞馬遜等聯合開發，推出了根據內容種類自動調節畫質的電視。松下則將推出根據觀眾的觀看記錄和喜好、由AI提供內容建議的電視。



平板電視開始普及已有近20年，在畫質和螢幕尺寸等性能上日趨難以與其他企業產生差異。日本國內各家企業如何宣傳消費者容易理解的技術和功能，正在受到考驗。