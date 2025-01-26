且十：不要用“小兩會溝通”給兩岸旅遊設障

陸委會雖然口稱歡迎陸客來台旅遊，但卻用“盡速循小兩會溝通”設了障礙。 中評社上海1月26日電（作者 且十）1月17日，大陸文化旅遊部宣佈，將恢復上海、福建居民赴台團隊遊。消息傳出後，台灣觀光餐旅股“漲”聲一片。這些跡象充分說明，恢復兩岸旅遊觀光是人心所向，走近走好是兩岸人民共同心聲。然而，陸委會雖然口稱歡迎陸客來台旅遊，但卻用“盡速循小兩會溝通”設了障礙。



陸委會口中的“小兩會”即是服務於兩岸旅遊觀光部門的台灣“台旅會”和大陸“海旅會”。兩會誕生之初是為瞭解決遊客在對方旅遊時遇到的糾紛和急難救助，並沒有協商兩岸旅遊事務的功能。2008年馬英九執政後，兩岸“大兩會”即大陸海協會與台灣海基會在“九二共識”前提下作為政府“白手套”協商兩岸事務，兩會簽署了《海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議》，其中規定“本協議議定事宜，雙方分別由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）與海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）聯繫實施”，同時規定“本協議的變更等其它相關事宜，由財團法人海峽交流基金會（海基會）與海峽兩岸關係協會（海協會）聯繫）。



可以看出，“小兩會”作為兩岸旅遊部門的“白手套”協商兩岸旅遊事務的功能是由“大兩會（海基會和海協會）”賦予的，在民進黨當局拒不承認“九二共識”、“大兩會”無法交流協商的今天，“小兩會”當然失去了“白手套”功能。也就是說，“小兩會”協商溝通兩岸旅遊事務，也必須有“九二共識”這個政治基礎。



所以，國台辦迅速對陸委會進行駁斥“兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局，不在‘小兩會’是否溝通”。

