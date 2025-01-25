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菲律賓坎拉翁火山多次小規模噴發
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2025-01-25 16:32:57
菲律賓坎拉翁火山多次小規模噴發，處於3級警戒狀態。（圖片來源：央視新聞）
中評社北京1月25日電／據央視新聞報導，據菲律賓火山地震研究所消息，當地時間1月25日上午，菲律賓坎拉翁火山發生3次小規模噴發。噴發時間分別在當地時間的7時20分至7時45分、8時05分至8時14分以及10時48分至11時15分，噴發產生的灰柱高度在200米到850米不等。目前坎拉翁火山仍然處於3級警戒狀態。
坎拉翁火山自2024年12月9日噴發以來一直處於活躍狀態，時常有小規模噴發現象。
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