菲律賓坎拉翁火山多次小規模噴發，處於3級警戒狀態。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京1月25日電／據央視新聞報導，據菲律賓火山地震研究所消息，當地時間1月25日上午，菲律賓坎拉翁火山發生3次小規模噴發。噴發時間分別在當地時間的7時20分至7時45分、8時05分至8時14分以及10時48分至11時15分，噴發產生的灰柱高度在200米到850米不等。目前坎拉翁火山仍然處於3級警戒狀態。



坎拉翁火山自2024年12月9日噴發以來一直處於活躍狀態，時常有小規模噴發現象。