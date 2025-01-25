“兩岸心連心 青春‘新’故事” 2025台灣青年新媒體技術研修營圓滿結營（主辦方供圖） 中評社北京1月25日電／以黑神話悟空為主人公，用今昔對比的方式，將AI生成影像和自拍素材相結合，從建築、美食、戲曲、娛樂、商業等不同層面，描繪古今文化在同一空間中產生的碰撞火花與融合美感，完美呈現北京的古典韵味與現代科技，深刻感受北京傳統與創新並存的獨特魅力。這是2025台灣青年新媒體技術研修營成果分享中獲得一等獎的短視頻作品《北京的古今交融》帶給大家的驚喜。



為期2周的台灣青年新媒體技術研修營，作為“雙奧之城 青春之約”台灣青年北京冰雪季系列活動，於2025年1月11日在中華文化學院成功舉辦。研修營面向島內青年發布招募信息，不到十天就吸引了30多所高校學生報名，最終遴選出台灣政治大學、東海大學、輔仁大學等15所高校28位優秀台灣青年學子。



此次研修營系實習實訓項目，圍繞大數據、生成式人工智能、虛擬數字人、AI創作等新媒體技術的學習和拓展制定了專業課程，邀請具有阿里巴巴、騰訊、百度、思科等百強業界經驗的高管授課培訓。除了課堂教學，還安排了中國傳統歷史文化和北京科技創新中心兩個專題研修，在故宮、孔廟、海淀區城市大腦智慧營運指揮中心、中關村國家自主創新示範區展示中心、小米科技等進行實踐教學。培訓期間還組織學員前往延慶冬奧村，體驗冰雪運動激情，感受北京雙奧之城魅力。