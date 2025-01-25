民進黨被美國人抓到錯誤　白批綠：居心叵測

中評社台北1月25日電／民進黨國際部（DPP International Affairs）針對近期藍白預算審查，以全英文的內部信件形式，提供給他們的外媒群組，被國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師發現錯誤，民眾黨涉外事務部主任林子宇痛批民進黨居心叵測！



中時新聞網消息，對於“中央政府”總預算的“國防”項目，民進黨國際部稱，藍白聯手將“國防部”業務費凍結30%，但金額換算卻多一個0，變成凍結金額高達新台幣7440億元、240億美元（The Ministry of National Defense's operational expenses were frozen by 30%, amounting to NT$744 billion (US$24 billion)）。



此錯誤被國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師發現，他指出，實際上被凍結業務費金額為744億台幣，相當於22億6千8百萬美元，何來240億美元？



另外，民眾黨涉外事務部主任林子宇也不滿認為，民進黨國際部的信件，開頭就指責在野黨“史無前例的削減預算”，對台灣構成嚴重威脅；卻不敢說“賴政府”編列的預算是史上最高，且即使刪減完後，還是史上最高！



對於“國防”預算，林子宇也痛批，民進黨國際部故意將金額換算多一個0，造謠凍結金額高達新台幣7440億元，但實際上僅凍結744億，而且凍結不是刪除。



林子宇更砲轟，信件內容還謊稱台電 “1兆新台幣”的補貼被徹底削減。林子宇開酸民進黨國際部，如果中文都不會閱讀就不要挑戰寫英文，表決通過刪除“經濟部”挹注台電的是1000億元預算案。



林子宇質疑民進黨國際部，“我已經不知道你們是笨還是壞？你們不檢討政府胡亂編預算，卻忙著造謠，請你們對此道歉並更正內容！”



經確認，744億新台幣應該是 NT$74.4Billion（US$2.268billion），並非NT$744 billion (US$24 billion)）。據了解，民進黨國際部事後已經更正內容。