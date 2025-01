民進黨被美國人抓到錯誤　白批綠：居心叵測

中評社台北1月25日電/民進黨國際部(DPP International Affairs)針對近期藍白預算審查,以全英文的內部信件形式,提供給他們的外媒群組,被國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師發現錯誤,民眾黨涉外事務部主任林子宇痛批民進黨居心叵測!



中時新聞網消息,對於“中央政府”總預算的“國防”項目,民進黨國際部稱,藍白聯手將“國防部”業務費凍結30%,但金額換算卻多一個0,變成凍結金額高達新台幣7440億元、240億美元(The Ministry of National Defense's operational expenses were frozen by 30%, amounting to NT$744 billion (US$24 billion))。



此錯誤被國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師發現,他指出,實際上被凍結業務費金額為744億台幣,相當於22億6千8百萬美元,何來240億美元?



另外,民眾黨涉外事務部主任林子宇也不滿認為,民進黨國際部的信件,開頭就指責在野黨“史無前例的削減預算”,對台灣構成嚴重威脅;卻不敢說“賴政府”編列的預算是史上最高,且即使刪減完後,還是史上最高!



對於“國防”預算,林子宇也痛批,民進黨國際部故意將金額換算多一個0,造謠凍結金額高達新台幣7440億元,但實際上僅凍結744億,而且凍結不是刪除。



林子宇更砲轟,信件內容還謊稱台電 “1兆新台幣”的補貼被徹底削減。林子宇開酸民進黨國際部,如果中文都不會閱讀就不要挑戰寫英文,表決通過刪除“經濟部”挹注台電的是1000億元預算案。



林子宇質疑民進黨國際部,“我已經不知道你們是笨還是壞?你們不檢討政府胡亂編預算,卻忙著造謠,請你們對此道歉並更正內容!”



經確認,744億新台幣應該是 NT$74.4Billion(US$2.268billion),並非NT$744 billion (US$24 billion))。據了解,民進黨國際部事後已經更正內容。