中評觀察：低空經濟蓄勢待發 港台有機遇

首屆低空峰會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月31日電（記者 盧哲）1月，“低空經濟”在香港可以說是“熱詞”之一。涉及低空經濟的新機構成立，有關低空經濟的研討會召開，關於低空經濟的政策開始試點……筆者觀察，隨著2024年“低空經濟元年”的開啟，整個粵港澳大灣區、尤其是香港和台灣的相關人士，都積極抓住低空經濟的發展機遇，希望在技術、人才、合作和市場發展上，共同開拓更廣闊的空間。



1月10日，由香港大學和大灣區低空經濟聯盟聯合舉辦的首屆低空峰會在香港大學拉開帷幕。峰會為期兩天，分別在香港和深圳前海舉行了系列演講、研討及簽約活動。這也是香港首個以“低空”為專門研討主題的跨深港的峰會，得到了業內很高的關注。



在當天的峰會上，香港大學宣佈成立低空經濟研究院，並將制訂低空經濟發展白皮書，引領大灣區和香港低空經濟產業的發展。院方表示，研究院匯聚不同領域專家，為香港低空經濟研究及具體應用作出貢獻。研究院將在今年計劃申請研究經費，並成立2間聯合實驗室，同時將就低空經濟制訂有關裝置的原型開發計劃，研究裝置的導航安全技術。



1月15日，香港科技大學宣布成立低空經濟研究中心，旨在助力構建國家及香港特區政府的低空經濟發展藍圖。科大表示，校方在多領域具備跨學科優勢，為構建全面低空經濟生態系統打下堅實基礎。低空經濟研究中心將採用跨學科策略，匯聚來自人工智能、工程設計及商業領域的頂尖學者，促進低空經濟生態系統的發展。研究團隊將打造一系列前沿科技，包括在感知、通訊、數據管理、人工智能、安全性及網絡技術等方面開發創新技術，助力低空經濟活動順利運行。



同時，香港特區政府運輸及物流局1月表示，監管沙盒試點項目將會在今年第一季陸續推行，助力香港低空經濟規劃。低空經濟監管沙盒是特區政府發展低空經濟的首個重要舉措，旨在通過創新的監管模式，促進低空經濟相關技術和應用的落地，讓行業持份者能夠在指定航線內以可控和安全的方式就一些項目概念進行測試和試驗。