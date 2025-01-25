斯洛伐克總理菲佐向俄羅斯傾斜後引發抗議活動

中評社香港1月25日電／斯洛伐克總理羅伯特·菲佐明顯推動與俄羅斯建立更緊密關係的行為引發了越來越多的憤怒，數以萬計的人在斯洛伐克各地舉行抗議活動。



半島電視台消息，周五的集會吸引了多達6萬人聚集在布拉迪斯拉發，這是公眾對菲佐憤怒的最新表現。菲佐上個月訪問莫斯科與總統弗拉基米爾·普京會談，引發了一系列抗議活動。



公民團體烏克蘭和平（Mier Ukrajine）表示，在總理髮表關於改變斯洛伐克外交政策並退出歐盟和北約的言論後，該組織呼籲舉行集會以捍衛“民主”。



抗議者弗朗蒂塞克·蓋爾丁在布拉迪斯拉發表示：“我們不想與俄羅斯在一起……我們想加入歐盟，我們想加入北約，我們希望保持這種狀態。”



周五，在總理的左翼民族主義政府指責組織者和政治對手與一群未指明的外國人聯手試圖發動“政變”後，緊張局勢進一步升級。



菲佐——去年在一次槍擊事件中受傷——聲稱斯洛伐克的一群身份不明的專家曾協助 2014 年烏克蘭和去年格魯吉亞的抗議活動，並將他的說法與該國情報機構 SIS 的一份秘密報告聯繫起來。



他沒有提供具體證據，但公開表示，反對派計劃占領政府大樓、封鎖道路、組織全國性罷工並挑起與警方的衝突，作為推翻政府計劃的一部分。



反對黨尋求對菲佐政府的不信任投票，但菲佐迄今為止似乎有望在投票中幸存下來，因為他保持著微弱的多數。



周五的抗議活動接近2018年的水平，當時調查高層腐敗的記者簡·庫恰克被謀殺，迫使菲佐辭職。



菲佐去年 12 月私人訪問莫斯科，與普京舉行會談，這是自 2022 年俄烏戰爭爆發以來，歐盟領導人罕見的會面。



自 1 月 1 日基輔停止俄羅斯天然氣供應過境斯洛伐克後，他一直與烏克蘭發生公開爭端，並威脅要終止人道主義援助作為報復。



“菲佐先生非常咄咄逼人，這讓我很不安。他已經失去了理智，應該退出公眾生活，”49 歲的電信專家約瑟夫·貝塔克在抗議活動中說，“我們不能保持沉默，否則什麼都不會改變。”