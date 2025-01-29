港大綠皮書：重振香港股票市場的策略方案

香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2025》 中評社香港1月29日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2025》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析並給予政策建議。在《重振香港股票市場：主要挑戰與策略方案》一文中，作者林晨（香港大學）及秦詩畫（香港嶺南大學）基於最新的數據和學術研究，審視香港股市的現狀，找出主要挑戰，並為政策制定者和投資者探索潛在的解決方案。文章認為，政府必須積極尋求振興香港股市、恢復投資者信心的解決方案，文章提出了一些潛在解決方案，包括吸引更多中東和東南亞投資者及龍頭企業、降低滬港通門檻以增強流動性及便利科技公司來港上市等。



文章說，香港股市自 1891 年成立以來，長期都是全球金融市場中最重要的資本融資目的地之一。其穩健的法律體系、豐富的金融和專業人才資源、透明且高效的監管框架，以及友善營商環境，奠定了作為主要國際金融中心的堅實基礎。更重要的是，香港在政治和地理上與中國內地緊密聯繫，使其在中國和環球市場之間的資本流動和投資方面，發揮獨特的橋樑作用，進一步鞏固其戰略重要性。然而，香港股市近年面臨的挑戰日益嚴峻。市場表現持續低迷，導致投資者信心受挫。IPO 市場下行至令人擔憂的地步，以致市場活動顯著下降。市場流動性問題也愈發凸顯，外資流出和本地交易活動減少均有損市場穩定性。



文章認為，地緣政治風險是影響香港股市的一大因素，而中美緊張關係是近年來香港股市衰退的主要驅動因素之一。文章提到，研究的一個重要觀察支持了香港股市受到“特朗普效應”影響這一論點，“特朗普效應”的存在進一步表明，地緣政治不確定性，特別是源於緊張的中美關係之類，是香港股市流動性危機和整體市場表現欠佳的核心驅動因素之一。



另一個加劇香港股市當前挑戰的重要因素是外資流出，反映出投資者對地緣政治不穩定、經濟政策和市場信心的深層擔憂。