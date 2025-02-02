港大綠皮書：港府應將住房政策重定為進取式

香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2025》 中評社香港2月2日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2025》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析並給予政策建議。在《剖析香港住房危機：演變與對策》一文中，作者何漢樑（美國華盛頓大學）、洪雨林（香港城市大學）、王柏林（香港大學）利用詳細的人口普查數據，分析香港高住房支出的分配效應。文章提出，香港的住房問題正在限制整體經濟增長，並討論了可能的政策應對措施。文章認為，持續缺乏可負擔住房正阻礙香港吸引境外人才和投資，對本港經濟極為不利。政府必須深化住房和發展改革，應將住房政策重新定位為進取式城市發展，同時將重點從著重興建低質量的租住公屋，轉為致力建造高質量的自置居所。此外，應改革固有公共住房制度，包括將公屋租金與住戶收入掛鉤，以及由房屋局放寬對出租和轉售公屋的限制。



文章通過分解人口、樓價和建造的數據，深入剖析香港住房危機的起源和後果。文章聚焦於2006至2016年，發現公共房屋有助大量家庭免受私樓住房支出急升的影響。然而，公共房屋錯配問題也日益嚴重，對小型私樓單位的需求則不成比例地增加，造成這類單位價格飆升，年輕租戶承擔了不成比例的重擔，逐漸缺乏在香港住房階梯向上流動的能力。



文章說，香港現時住房情況大致依舊。即使自2019年以來市道放緩而加息導致樓價下跌，但住宅租金又再上升。從2023年5月到2024年5月，面積小於1000平方呎的單位租金指數上升了5.5%。公屋和私樓的租金差距仍然很大。申請公屋的輪候時間仍然漫長，平均是5.5年，而2010年平均只需2年。



文章說，持續缺乏可負擔住房對香港經濟極為不利。即使特區政府已經盡力出台多項計劃來吸引人才和投資，但收效始終有限。即使在創新方面大額資助，但本港在機械設備和知識產權方面的實際投資卻從2012年的2,780億港元（佔本地生產總值的 13.7%）降至2023年的 1730億港元（佔本地生產總值的5.8%）。即使入境限制放寬，但2023年5月至2024年5月期間，勞動力增長僅為0.4%。



香港經濟為何難以成長? 文章指出，究其原因，缺乏可負擔住房正在阻礙其吸引境外人才和投資。事實上，理應想像一下海外人才面臨的選擇。根據城市土地學會的資料，新加坡每平方米的平均租金僅為香港的86%；北京、上海、深圳和廣州的租金更分別只及本港的52%、44%、39%和27%。既然所有競爭對手的租金都便宜得多，人才又怎會來？缺乏人才落戶，外資又怎會來？