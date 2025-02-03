港大：人工智能時代 香港可考慮五大建議

香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2025》 中評社香港2月3日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2025》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析並給予政策建議。在《人工智能與香港前景》一文中，作者港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧探討了與人工智能相關的三大層面，即香港的競爭力、勞動力市場和安全考量；並就教育、資助機制和監管框架提出幾項政策建議。文章認為，為了做好準備迎接人工智能時代，香港可以考慮五大政策建議，包括普及人工智能教育；透過舉辦培訓工作坊及提供資助，扶助機構採納人工智能；支持大學和初創企業進行尖端人工智能研究和開發；利用獎勵措施和補貼，就人工智能招商引資；檢視現有的人工智能規例及指引。



文章說，人工智能在過去幾十年經歷了不少起伏。2022年，生成式人工智能崛起，象徵這個行業當前的熱潮，但其基礎實繫於自2010年代以來持續進展的深度學習和大型語言模型。今時今日，從科學研究、醫學到工程、商業和藝術，人工智能復興幾乎在每個領域都取得了突破。要保持香港在全球的競爭力，各行各業都不能不擁抱人工智能。雖然其潛力在金融科技、電子商務、市場營銷、物流、醫療保健和智能城市解決方案等範疇尤為明顯，但其用途遠不止於此。香港必須考慮在哪些行業以及如何策略性地加以運用，從而提升整體生產力和效率。借助人工智能技術，足可改善營商環境，吸引更多投資，並促進經濟增長。若欠缺此等規劃，難免落後於各地城市和競爭對手。



香港能夠成為領先的人工智能樞紐嗎？文章說，特區優勢眾多，包括自由市場經濟、友善營商環境、作為大灣區和全國市場的窗口，以及多元化的人才庫；但與此同時，亦面對來自深圳、台灣、新加坡等區內競爭對手的激烈競爭。更有甚者，香港被捲入中美之間的科技戰，例如 OpenAI 已暫停對香港用戶的服務，而 Nvidia 則禁止向香港和中國內地出口高端電腦晶片。這些舉措無疑窒礙香港在區內人工智能技術領域發揮其領導地位。



文章說，為了化解上述挑戰，香港必須制定獨特的策略，並審視替代方案。方案之一是培育本地的基礎研究能力。雖然一些應用（如 AlphaGo 和 ChatGPT 等出色的系統）由實力雄厚的大公司開發，但初創企業仍然可以在這一環取得成功和突破。顯例之一是在香港創辦的商湯科技，這家龍頭人工智能公司以圖像識別為核心技術。要在全球競爭中佔先，香港務須在基礎研究和實際應用方面厚積實力。