關愛基層：特首歲晚訪屋邨　向獨居長者送暖

李家超探望獨居長者，並緊握婆婆的手寒暄問暖。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月26日電／據大公報報導，年近歲晚，送龍迎蛇之際，行政長官李家超及司局長展開走訪全港十八區活動，探訪不同家庭，瞭解他們的居住和生活狀況，為大家送上賀年福袋，送上關愛，共慶新春。在何文田愛民邨，李家超為當區關愛隊家訪和大掃除活動加油打氣。他向邨內長者拜早年、與商戶和市民互道新年祝福，氣氛熱烈且融洽。



在登門探訪兩戶獨居長者時，兩位婆婆向李家超表示，地區關愛隊幫她們粉刷了牆壁，轉換了水龍頭，讓她們的家煥然一新，“關愛隊真的幫了大忙。”李家超期望關愛隊繼續努力為民謀福，在社區傳遞關愛。



行政長官李家超昨日聯同民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署副署長易志宏和九龍城民政事務專員蔣志豪，探訪愛民邨的獨居長者，並向邨內市民拜早年。下午1時半左右，李家超抵達愛民邨，途經藥行、包點舖時向市民揮手、握手及拍照，隨後進入頌民樓探訪兩戶獨居長者。



長者感謝關愛隊助翻新家居



李家超在社交平台發文表示，和團隊登門拜訪了兩戶獨居長者，包括黃婆婆和陳婆婆，向她們送上福袋分享節日歡樂。她們雖然已屆耄耋之年，但仍然精神矍鑠。兩位婆婆向李家超表示，關愛隊不時會上門探訪，從協助安裝浴室扶手到處理天花油漆剝落；從簡單健康檢查到為她們義剪等，服務貼心、暖心、稱心，為她們的生活帶來很大便利和安全感。



86歲獨居黃婆婆住在愛民邨，家中廁所和露台天花油漆剝落，關愛隊上門協助，剷走剝落的部分並重新粉刷，細心的關愛隊還將粉刷多一次，令天花更美觀。黃婆婆比對著煥然一新的天花，十分感謝關愛隊的付出。年近歲晚，關愛隊也為單位大掃除。

