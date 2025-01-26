關愛解困：小小燈泡　無限暖意

左滙雄表示，特首落區給關愛隊帶來極大鼓舞。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月26日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日探訪基層家庭，當區關愛隊成員等亦有陪同探訪。愛俊關愛隊成員、九龍城區議員左滙雄接受《大公報》訪問時表示，李家超探訪了兩戶獨居長者家庭，住戶年齡都在八、九十歲，向他們送上新年祝福及福袋。他說，特首今次落區，對關愛隊是極大的鼓舞，激勵他們要更加用心地做好關愛隊工作。



談到關愛隊的工作和意義，左滙雄分享早前一次小小行動，給一個單親家庭帶去了巨大的溫暖：一位辛勤媽媽獨自照顧兩個正在上小學的孩子，面對家中燈泡損壞的困境，她向關愛隊求助。關愛隊迅速響應，幫助更換客廳的燈泡，瞬間讓整個空間變得明亮起來。



“燈光不足，不僅影響孩子們做功課，對視力健康也有隱患。”左滙雄說，“看到媽媽的笑容，我感到由衷的欣慰。”他感慨道，看似一次簡單的行動，卻實實在在幫助這位媽媽解決實際困難，給這個家庭帶來了溫暖和感動。關愛隊與街坊之間的情感和友誼，就在這一次次行動中建立起來。他說，每位義工最大的欣慰，就是能夠真真切切地幫助到每一個人，讓愛與關懷在社區每個角落綻放。



民政及青年事務局局長麥美娟昨日見傳媒時也表示，特首今次落區瞭解關愛隊對街坊日常的服務。她指關愛隊提供符合區情的服務，包括大掃除、小型修繕等。她說，關愛隊在18區進行關愛活動，未來數天天氣轉冷，希望為“老友記”們送暖，也呼籲市民要關注長者。



新春各區有精彩活動



她續說，農曆新年將至，各區將會舉行各式賀年活動，包括觀塘區的龍騰觀塘新春夜市、油尖旺區將於年廿九舉行“喜迎金蛇慶豐年”活動、將於年初一至正月十五在大埔林村舉行的林村許願節、年初二至初四一連幾日在深水埗楓樹街球場會舉行新春嘉年華。到年初四，在西貢會有“西貢民間文化之龍獅麒麟賀新春”活動，屆時會有舞麒麟，一起開心過新年。