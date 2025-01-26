探訪商戶：買兩底蘿蔔糕　好事成雙

與特首握手的季婆婆讚揚特首十分親民。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月26日電／据大公网报道，行政長官李家超昨日在愛民邨街市瞭解商戶生意情況，又與街坊傾談及合照，瞭解區內交通及社區環境。其間，不斷有市民要求與他合照，也有市民舉起手機記錄珍貴的時刻，更有小朋友踮起腳舉起手機，努力捕捉特首的風采。



與婆婆親切握手



李家超在其中一間海味雜貨店花200元購買了兩底蘿蔔糕，形容好事成雙，會與太太分享。他向商戶瞭解生意情況，得悉符合預期。雜貨店負責人王女士笑說，今次特首來到愛民邨，希望可以帶動生意。李家超隨後在社交平台亦說：“農曆新年期間，香港會有一系列精彩新春活動，相信能吸引不少遊客來港。我鼓勵商戶把握機會，並希望大家多幫襯本地用心經營的商戶，一起拚經濟、惠民生！”



藥行店主戴先生認為，感覺特首親民及友善，對李家超到訪何文田感到開心。被問及有什麼意見想向特首反映，戴先生認為，環球經濟不好、經營環境較差，希望特區政府能夠增撥資源支援中小企，並令市民整體消費意欲提高。就讀小學一年級的戴小朋友，昨日陪同爸爸在藥行“睇舖”。她表示，李家超在經過時與她握手，並祝她“一切順利”，她則讚揚李家超“好靚仔”。



今年88歲的季婆婆在附近居住，平時都會來愛民商場購物，當得知特首會來愛民邨，她特意在商場內逗留，希望親眼見到特首。當她見到特首後向記者說，特首好親民，並親切與她握手。季婆婆向特首說，“要對市民好啲，最緊要為各位街坊服務”。季婆婆又希望不要取消兩元乘車優惠，“應承咗兩蚊就唔好反口㗎啦！”