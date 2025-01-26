西十高速鐵路南秦河特大橋順利合龍（圖源：新華網） 中評社北京1月26日電／據新華網消息，西（安）十（堰）高速鐵路重要控制性工程——南秦河特大橋1月25日順利合龍，為這條高速鐵路後續施工奠定了堅實基礎。



據介紹，此次順利合龍的南秦河特大橋，全長895.65米，梁體跨度大，是管段內重難點及控制性工程，也是全線唯一一座連跨道（縣道、省道、國道）、河的特大橋。



為確保此次合龍段順利澆築，施工方技術、安全等人員在現場輪班盯控，持續優化施工組織，運用掛籃懸臂澆築工藝，依靠“掛籃”的移動讓橋梁在空中對稱延伸，並在溫度較低且相對穩定的時間內完成了澆築。同時，對澆築段，採用定制的阻燃棉被包裹，梁體內配備電暖器、阻燃電熱毯等保溫措施進行保溫，保證冬季混凝土澆築質量。



西（安）十（堰）高速鐵路是國家高速鐵路網的重要組成部分，途經西安、商洛、十堰三市，接入已建成的武漢至十堰高鐵。西（安）十（堰）高鐵正線長256.7公里，設計時速350公里，其中陝西段總長169.4公里。這條高速鐵路由中鐵第一勘察設計院設計，中鐵二十局參建。



西（安）十（堰）高速鐵路開通後，西安至十堰將實現1小時內到達，西安至武漢將實現2.5小時左右到達，對加強關中城市群與長江中游城市群聯繫，助力秦巴山區鄉村振興，帶動沿線經濟社會發展具有重要意義。