香港步老齡化社會　倡北都增建安老房

高力李婉茵認為，如果政府希望開發私人銀髮住宿市場，就需要在土地供應方面作出特別安排，例如可考慮以較低的地價批地來促進這一板塊的發展。 （图片来源：文汇网） 中評社北京1月26日電／據文匯報報導，隨著香港步入老齡化社會，特區政府估計到2046年將有超過三分之一的人口年滿65歲或以上，安老住房問題將變得更嚴重。儘管預計長者越來越多，惟私營老年住房選擇明顯不足，而中高端獨立住所亦相當短缺。高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵在接受香港文匯報訪問時表示，北部都會區有很多新土地，政府可以利用一些片區土地，將其發展為低密度的退休或安老設施，提供更多元化長者安老住宅，提升長者居民生活質素之餘，亦能帶動特定地區的房地產需求。



高力香港表示，私營老年住房選擇明顯不足，除去護理安老院設施提供的7.9萬個床位外，市場上可供選擇的私營長者住房單位僅有1，700個。在中高端獨立住所短缺的情況下，富裕長者更加難以找到合適的住房，目前市場上的房源顯然並不足，香港的長者安老住宅市場有很大的需求。根據政府的報告，在2046年預計每三位香港人中就有一位是長者或退休人士。目前，大部分為退休人士或長者提供的居住選擇主要是安老設施或安老院，這些設施主要為需要更多支援的長者提供服務，通常以共享空間或床位計算。然而，該行認為未來香港的長者安老市場需要更多樣化的居住選擇。



籲低地價助建低密度社區



李婉茵認為，如果政府希望開發私人銀髮住宿市場，就需要在土地供應方面作出特別安排。目前香港的長者住宿項目大多由房協提供，分為全私人和資助式兩種。資助式項目通常以零地價提供，並有入息審查限制。在私人市場中，由於這不是純住宅項目，不能以住宅分層出售的形式來確定地價，而應考慮以出租營運的模式，類似於酒店業。這樣更容易吸引營運商參與，因為這類項目不能通過分層出售來快速回籠資金，回本期較長。如果政府以一般住宅價格出售土地，價格會較高，營運商和投資者在計算營運和回報期時會有困難。



善用醫療優勢吸灣區客

