返鄉務工專列“溫暖”春節回家路

1月23日，工作人員在返鄉務工專列上與乘客互動。新華社發 中評社北京1月26日電／據新華社消息，23日，D1854次列車從廣州南站緩緩駛出，搭載著563名在粵務工的貴州人朝家的方向疾馳而去。



車廂裡，歸心似箭的人們有說有笑，好不熱鬧。隨身帶的行李中，除了有給家人的禮物，農民工楊秀祥還帶著一件特別的“年貨”。



“這是臨回家前收到的兩筆愛心助學金，我想親自交到受資助的貧困家庭學生手中。”打開雙肩包，楊秀祥掏出兩個信封，分別寫著助學金1000元、500元。



老家在貴州省惠水縣雅水鎮一個偏遠苗族村寨的楊秀祥，僅念完專科就外出打工了。堅信知識改變命運的他，為了幫助老家那些成績優異的貧困學生圓夢大學，聯合10多人共同成立了一個名叫“春輝育鷹助學”的愛心組織，努力將自己讀書不多的人生遺憾轉化為助學的力量。



列車上，楊秀祥翻開一個隨身攜帶的筆記本：張先生500元、李女士1000元、王阿姨700元……愛心助學10餘年來，他將募集來的每一筆愛心資金都清楚地記錄下來，總共近80萬元，已資助700多人次。“2024年募集了8萬多元，都已經分批寄回去了。”楊秀祥反復捋著信封卷曲的邊角，格外珍惜。



楊秀祥乘坐的這趟“春節返鄉務工專列”由貴州團省委聯合愛心企業開行。在外打拼的貴州老鄉只要“曬”出精彩的奮鬥故事，就有機會贏取回家過年的免費車票。活動啟動至今已舉行了8次，“溫暖”了不少打工人的春節回家路。



“特別感謝團組織包專列接我們回家過年，在外面再苦再累，有來自家鄉的關心和牽掛，讓我們特別感動。”老家在貴州省沿河縣的劉箐高興地說。



今年55歲的劉箐和愛人在廣東打工20多年，夫妻倆靠著勤勞的雙手供出了3個大學生。“再努力幾年，孩子們大學畢業找到工作後，生活壓力就會小很多了。”談到未來，她眼裡滿是憧憬。

