我駐外使領館舉辦活動喜迎蛇年春節

1月24日，在俄羅斯首都莫斯科，演員在中國駐俄羅斯大使館舉辦的2025年俄羅斯友人新春招待會上表演舞蹈。新華社發 中評社北京1月26日電／據新華社消息，綜合新華社駐外記者報導：中國農曆蛇年新春將至，我駐外使領館近日舉辦多種活動，同駐在國各界友好人士、華僑華人、中資機構和中國留學生代表等歡聚一堂，共慶新春、互致祝福，共期美好未來。



中國駐俄羅斯大使館舉辦2025年俄羅斯友人新春招待會。俄羅斯國家杜馬第一副主席、俄中友好協會主席梅利尼科夫在致辭中說，2024年，俄中政治合作取得新成就，經貿合作繼續發展，人文合作愈加鞏固。他希望在即將到來的蛇年裡俄中兩國人士盡其所能，讓俄中關係綻放出新光彩。



在中國駐韓國大使館舉行的迎新春招待會上，韓國前國會議長金振杓、國會副議長李學永、韓中議員聯盟會長金太年等各界友人、各國駐韓使節，在韓中資機構、華僑華人、留學生代表等600餘人出席。與會韓方人士表示，韓中是分不開的近鄰，希望韓中兩國以今明兩年先後主辦亞太經合組織領導人非正式會議為契機，加強各層級溝通，深化經濟、人文等領域合作，推動韓中戰略合作夥伴關係不斷發展。



中國駐吉爾吉斯斯坦大使館舉辦新春招待會，吉政府第一副總理阿曼格利季耶夫、最高法院院長薩特耶夫等政要及各界友好人士、在吉華僑華人、中資企業、孔子學院和留學生代表等約500人出席。阿曼格利季耶夫表示，吉中關係快速發展，各領域合作成果喜人，樹立了睦鄰友好和互利合作的典範。吉方願同中方深化全方位合作，推動兩國關係發展不斷邁上新台階。



中國駐阿根廷大使館日前在布宜諾斯艾利斯舉辦“溫暖迎春·共慶中國年”乙巳蛇年春節招待會。阿眾議院阿中友好小組主席桑迪蘭、財政國務秘書基爾諾等當地政要和各界友人，旅阿華僑華人、中資機構、教師留學生代表等近500人出席。桑迪蘭向中國朋友們致以新春祝福，並愉快分享其近期訪華感受。她高度讚揚中華文明源遠流長、博大精深，中國人民堅韌、頑強、智慧、團結、友愛、謙遜，中國在脫貧攻堅、可持續發展、科技進步、工業發展、相互尊重等方面為世界樹立了典範。

