朝中社：朝鮮試射戰略巡航導彈

中評社香港1月26日電／朝中社26日報導，朝鮮導彈總局25日進行了海對地戰略巡航制導武器試射，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀看了武器系統試射。



新華社援引報導，朝方發射的戰略巡航導彈沿預設軌道飛行1500公里後精確擊中目標，試射未對周邊國家安全造成負面影響。



報導說，此次試射是國防力量建設計劃的一環，旨在根據地區安全環境的變化不斷提高對潛在對手的戰略遏制效果。



金正恩表示，朝方今後將以更加升級優化的軍事力量為基礎，以負責任的態度持續維護和平與穩定。