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比利時布魯塞爾舉辦春節廟會
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2025-01-26 09:30:22
這是1月25日在比利時首都布魯塞爾拍攝的“中國春節游園廟會”活動現場。（圖源：新華社）
中評社北京1月26日電／據新華社消息，1月25日，為慶祝即將到來的中國農曆蛇年，“中國春節游園廟會”活動在比利時布魯塞爾的五十年宮公園內舉行。
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