比利時布魯塞爾舉辦春節廟會

這是1月25日在比利時首都布魯塞爾拍攝的“中國春節游園廟會”活動現場。（圖源：新華社） 中評社北京1月26日電／據新華社消息，1月25日，為慶祝即將到來的中國農曆蛇年，“中國春節游園廟會”活動在比利時布魯塞爾的五十年宮公園內舉行。