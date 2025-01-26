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比利時布魯塞爾舉辦春節廟會
http://www.CRNTT.com   2025-01-26 09:30:22


這是1月25日在比利時首都布魯塞爾拍攝的“中國春節游園廟會”活動現場。（圖源：新華社）
　　中評社北京1月26日電／據新華社消息，1月25日，為慶祝即將到來的中國農曆蛇年，“中國春節游園廟會”活動在比利時布魯塞爾的五十年宮公園內舉行。

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