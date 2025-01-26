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朝中社：朝鮮試射戰略巡航導彈
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2025-01-26 09:36:20
中評社北京1月26日電／據新華社報導，朝中社26日報導，朝鮮導彈總局25日進行了海對地戰略巡航制導武器試射，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩觀看了武器系統試射。
據報導，朝方發射的戰略巡航導彈沿預設軌道飛行1500公里後精確擊中目標，試射未對周邊國家安全造成負面影響。
報導說，此次試射是國防力量建設計劃的一環，旨在根據地區安全環境的變化不斷提高對潛在對手的戰略遏制效果。
金正恩表示，朝方今後將以更加升級優化的軍事力量為基礎，以負責任的態度持續維護和平與穩定。
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