這群“00後”用AI表白年味

呂自瑞用AI軟件生成的黃山雲海煙花圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月26日電／據新華社報導，金蛇翩翩起舞、遠古靈獸穿越、地標“換裝變身”……再過一天，一台特殊的春晚就要“上線”。



安徽省暨合肥市首屆AI春晚近期公布了節目單，20餘個節目中，既有虛擬人、機器人開場舞、量子交響等歌舞節目，也有新包公斷案、新·新白娘子傳奇等語言類節目。與眾不同的是，這場時長一個小時的春晚，從舞美到燈光，再到演職人員，都是AI生成的。



這台春晚的節目製作力量，主要是一群“00後”。合肥市廣播電視台與中國科學技術大學科技傳播系聯合舉辦AI創客營，來自全國20多所高校的40名大學生聚到一起，共同為心目中的“愛晚”（AI春晚諧音）支招，讓人工智能與傳統文化碰撞起來。



“從2023年8月開始，我們就在學生們的建議下舉辦了第一期AIGC未來媒介創客營，目前已舉辦了十多期。”中科大科技傳播系執行主任周榮庭說，該校通過這種形式培訓了300多名來自全國各高校的學員，並與中國科技館等聯合舉辦了“未來之聲——AIGC音樂科技之夜”AI音樂會活動。



要辦一台春晚，難度無疑升級了，節目製作很關鍵。這次創客營向全國發布“招募令”，很快就收到近百人的響應。今年1月，40名年輕人從天南海北相聚合肥。