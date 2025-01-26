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台南5.7級淺層地震 福建有震感
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2025-01-26 09:51:19
中評社香港1月26日電／台灣台南市楠西區早上7時許發生5.7級地震，氣象部門錄得震源深度8.1公里，並向彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布警報，提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難。
香港電台報導，中國地震台網錄得地震強度為5.1級，震源深度10公里，福建多處有震感，又指今次地震是1月21日台南6.2級地震的一次強餘震。
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