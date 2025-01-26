人工智能讓老電影“煥新”

中評社北京1月26日電／據光明日報報導，日前，《笑傲江湖》《喋血雙雄》《龍虎風雲》等一批經過修復的經典港片在中國電影資料館上映，這是“經典香港電影修復計劃”成果的一次集中展示。觀眾驚奇地發現，修復後的影片不僅沒有劃痕、噪點等老電影身上常見的“毛病”，而且質量比原片高很多，比如沒有了威亞，色彩更亮，非常符合如今觀眾的觀看習慣。



2023年8月，中國電影資料館聯合抖音、火山引擎共同發起“經典香港電影修復計劃”，打算修復100部經典港片。當時，業界預計要完成這項工作，至少需要三五年時間。但實際上，僅僅用了一年多時間，項目團隊就完成了修復工作。原來，修復人員引入了人工智能修復技術——10部是“人工＋人工智能”精修，90部主要由人工智能修復。



電影修復由意大利人在20世紀60年代提出並付諸實施。最初，修復電影像修復文物一樣全靠人工，修一部片子可能要花費幾百萬元、幾年時間，效率極低。如今，利用AIGC（生成式人工智能）技術，修復效率大幅提升，“可以一鍵讓老片煥新”。



中國電影資料館製作部修復師王崢全程參與了100部港片的修復工作。他向記者介紹了修復這些香港老電影的具體流程：拿到一部待修復的影片，修復師和技術人員首先會一起分析評估，那些採用人工修復效果更好的畫質問題歸修復師，重復性的、“耗人”的畫質問題，由算法工程師利用視覺大模型技術，將算法識別出來的畫面中的劃痕、臟點，一次性去除。雙方還會在中國電影資料館的大銀幕上復盤修復效果。這種情況下，修復師能省下時間和精力去處理更複雜的畫質問題。



“人工智能也能解決修復師難以處理的問題，比如智能插幀技術，通過對比前後幀內容生成中間幀，能讓24幀的打戲變成48幀。”算法工程師張港介紹，利用人工智能技術修復後的4K版《A計劃》清晰呈現了狄威“烏龍絞柱”動作中的“繳械踢”細節，《飛鷹計劃》結尾的成龍經典打鬥畫面更加順滑流暢。