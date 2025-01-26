把科研成果轉化成農民的笑臉

中評社北京1月26日電／據光明日報報導，110萬噸！這是“中麥578”2024年的訂單收購量。要知道，2024年全國小麥總產量是14010萬噸，以此對比，“中麥578”的訂單量相當於全國小麥產量的1／140。能取得這樣的成績，我特別自豪！



這一路走來頗為不易。最初到黃淮麥區從事育種的時候，我們更多關注產量，育成了“中麥895”。後來我們也注意到一些優質品種通過訂單生產可以提高效益，比如“新麥26”收穫後每公斤糧食比普通高產品種價格要高出約8%。經過攻關，我們選育出了既優質強筋又高產穩產的“中麥578”，解決了“優質不高產、優質不廣適”兩大突出問題，並於2020年通過國家審定。



品種好還不夠，還得種得好、賣得好。我還記得“中麥578”推廣之初在安徽亳州遇到春季凍害問題，因為“中麥578”春季發育比較快，趕上三月低溫霜凍使部分主莖蘖凍死。農戶擔心又著急：“這新品種行不行啊？可別到時候顆粒無收了！”我們趕緊查看小麥生長情況，給出了追施尿素等建議以促進小分蘖成穗，並指導農戶加強中後期田間管理，最終“中麥578”的產量和其他高產主栽的品種基本持平，收穫後通過訂單加價收購，總體效益還高於其他主栽品種。賣糧的時候，看著農戶臉上發自內心的笑，我覺得特別滿足。



因為面粉色澤亮黃、筋度高，“中麥578”受到很多加工企業的青睞。近4年，幾家大型面粉加工企業收購了240多萬噸“中麥578”商品糧，每公斤收購價格高於普通小麥0.16元，僅加價收購部分為麥農增收3.84億元。把論文寫在田間地頭，把成果轉化成農民的笑臉，把收益留在農民口袋，這就是我們做科研的使命和目的。



我熱愛這遼闊的土地、醉人的麥香、質朴的笑容，未來我將繼續奔跑在育種和成果轉化的路上，和團隊成員一起，抓好技術服務和推廣工作，繼續為糧食增產、農民增收、企業增效，為小麥產業整體競爭力的提升貢獻綿薄之力。