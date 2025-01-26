韓國：務安失事飛機撞鳥導致黑匣子記錄中斷

2024年12月29日，在韓國務安機場，救援人員在事故現場工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月26日電／據新華社報導，韓國國土交通部25日說，航空專家分析認為，去年年底在務安失事的韓國濟州航空客機著陸前與飛鳥相撞，兩側發動機出現故障，機體供電中斷，導致黑匣子記錄中斷。



韓國國土交通部下屬航空鐵路事故調査委員會當天就“12·29濟州航空空難”面向遇難者家屬召開事故調査新進展及今後計劃說明會，並在會上做出上述說明。



調查委員會說，當地時間去年12月29日8時57分50秒，機場控制塔向客機發出“注意鳥類活動”的警告，1分鐘後（8時58分50秒起）黑匣子記錄中斷。機場監控錄相顯示，客機接到警告後復飛，在駕駛員發出求救信號時，客機與飛鳥相撞。分析認為，飛鳥撞擊致使發動機發生故障，進而導致飛機起落架未啟動，機身直接著陸。



事故調查人員在失事飛機的兩側發動機上發現了羽毛和血跡。韓國環境部下屬的國立生物資源館進行基因分析的結果顯示，這是韓國國內冬季最常見的群居性鳥類“花臉鴨”。



據悉，航空鐵路事故調查委員會20日結束初期現場檢查，21日將殘骸送到該委員會試驗分析中心進行精密分析。目前，機身、機翼等所有殘骸已從事故現場分批次移至務安機場機庫等地。



航空鐵路事故調查委員會說：“為了掌握航運情況及外部影響，機體、發動機是否存在異常等，正在按時間段同步分析黑匣子及管制通信記錄等資料。預計需要數月的詳細分析和驗證。”



由泰國曼谷起飛的韓國濟州航空7C2216號航班於韓國當地時間去年12月29日上午9時7分許，在全羅南道務安機場降落時失事。機上共有175名乘客和6名機組人員，除2名乘務員獲救，其餘179人全部遇難。