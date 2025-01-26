市建局須管理現金　調整重建項目收購步伐

中評社北京1月26日電／據文匯報報導，市建局總監韋志成表示，目前經濟環境和樓市狀況對局方的財務穩健帶來不少挑戰，連同去年4月已展開收購工作的九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃，未來數年合共有5個已獲政府批准的重建項目需要做收購工作，預計涉及總收購開支約300億元。



韋志成在網志說，面對舊區及樓宇“雙老化”問題日趨嚴峻，儘管市建局已經透過發行債券和銀團貸款補充現金流，以完成已批准的項目，但局方必須審慎管理現金，平衡已啟動項目內受重建影響居民的意願及其他期待重建的舊區居民處境；同時要審時度勢，考慮當前及預期未來環球經濟和本地樓市狀況不明朗因素，對市建局就項目提出收購及推出招標，在現金流及財務穩健方面會帶來的影響。



韋志成指出，假若現時市建局只考慮已啟動項目內居民的意願而作出涉及高昂收購開支的決定，一旦市況出現變化而令項目的回報大幅減少，將直接影響其他重建項目的步伐和規模，局方會不時檢視已開展項目不同階段的進程，適時調整以維持財務穩健。



他又強調，考慮到目前市況，市建局預期發展商的投標意欲在短時間內不會回復積極，已推遲部分重建項目的招標時間表，無可避免影響現金流狀況。局方會以“動態”管理的策略，考慮不同因素，包括項目收購的規模，尤其是涉及住宅物業和商鋪的數目、項目收購的複雜性，包括處理租戶的補償和遷置事宜，以及工程的複雜性，從而調整不同重建項目的收購步伐，以相對較簡單、能盡快平整地盤，取得批地文件以進行招標的項目先行，加快資金“回籠”補充現金流，以應付其他較大型項目的支出。