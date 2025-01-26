美議員提法案妄恫嚇港護國安人員

中評社北京1月26日電／據香港文匯報報導， 香港特區政府昨日就有美國議員再次提出所謂“法案”，要求檢視將多位香港特區政府官員，以及多位法官和檢控官列入所謂“制裁”名單，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，並以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑香港國安法，表示強烈譴責。特區政府發言人強調，特區對於所謂“制裁”嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭等西方國家和新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。美國政客卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。



港獲評全球最自由經濟體



發言人表示，2019年發生的“黑暴”和港版“顏色革命”嚴重危害香港社會安寧，香港國安法實施四年多以來，讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復並持續改善。根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體；根據《2024年世界競爭力年報》，香港的排名更上升兩位至全球第五位。



不過，該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂“制裁”，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

