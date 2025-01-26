嘆尪“被構陷在陰冷牢房”　陳佩琪曝柯錢的事

中評社台北1月26日電／前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案再遭羈押禁見，妻子陳佩琪今（26日）上午在臉書PO出一篇長文，先是直呼“過年前，想寫些東西給你，雖然知道你不能回我什麼…天氣很冷，有時半夜凍到醒來，就會想到你是否也是覺得這麼冷呢？”接著更透露柯文哲從政後和一些金錢的事情，陳佩琪最後更直呼，“現在的你卻為被構陷的圖利和貪污罪被關押在陰冷的牢房中，我好想你...”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，陳佩琪26日在臉書上PO出一篇“過年前，想寫些東西給你，雖然知道你不能回我什麼…”的文章表示，“天氣很冷，有時半夜凍到醒來，就會想到你是否也是覺得這麼冷呢？”陳佩琪回憶，“2023年，你說可能是你這輩子最忙的一年了，你很努力，你參加了很多活動，也拜會了很多人，我知道不管選舉結果如何，你一心一意想讓民眾黨快快茁壯成長，你常說台灣不能再這樣耗下去了”。



陳佩琪接著說，“2023年的選戰，我常化身你身旁的小跟班，你在台上演講，我就在站一旁或坐在台下做個你最忠實的聽眾，偷偷告訴你，2023年我記憶最深，也最喜歡的還是那場你衷心告白的演唱會…”陳佩琪坦言，“當時覺得很甜蜜，但現在回想起來，衷心希望不要有這場演唱會該有多好，那時的你每天犧牲睡眠，努力練習唱唱跳跳，因為這都不是你拿手的，練起來格外費力，不過你常跟我說，小黨選戰要能有所突破，就要做些不一樣的，那場演唱會你這麼辛苦，一人撐住全場，幫忙賺了77萬元，自己分文未取，但現在起訴書上說你貪污了自己演唱會的77萬所得...”



陳佩琪還提到，“在醫界服務時，你最自豪自己多年心血寫的兩大本厚厚的器捐白皮書，你說要給為衛生署無償使用，這樣可以幫助更多需要器捐的人，器捐再也不會有私相收受的不公平情形”，陳佩琪說，“從政後幫台北市政府還債500多億，世大運的開閉幕式也幫市府減支了50多億，自己八年市長特別費讓員工當績效獎金用”，陳佩琪最後也忍不住，“現在的你卻為被構陷的圖利和貪污罪被關押在陰冷的牢房中，我好想你...”