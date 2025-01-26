營救被拐港人頻傳捷報　保安局跟進被拐個案

中評社北京1月26日電／據文匯報報導，香港特區政府專責小組營救被拐騙到緬甸詐騙園港人的行動頻傳捷報。保安局局長鄧炳強昨日表示，專責小組前日（24日）在泰國曼谷接觸早前獲救的29歲男子，在泰國當局及駐港領事、中國使領館及外交部駐港特派員公署等多方協助下，相信該名男子可於周一（27日）返港過年。他強調，營救餘下10名港人的行動一直沒有停止，特區政府會與有關當局商討，盡快將他們帶回香港。立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，自本月12日特區政府保安局與警務處、入境處組成的專責小組赴泰國後，十幾日內已有兩名被困港人成功獲救並確定返港，體現專責小組工作有成效。



保安局發言人昨日表示，專責小組成員前晚在該名港人被送抵曼谷後在拘留中心見面，小組成員向他致以慰問，他感謝小組成員親身前往泰國跟進有關個案，亦十分欣喜周一（27日）港能夠回港。該名港人的精神和身體狀況良好，專責小組成員隨即就其回港事宜作安排，並會於返港後繼續跟進調查其個案。



獲救港人感動 幾近“相擁而哭”



鄧炳強昨日表示，他前晚聽取同事匯報時，亦透過電話感受到同事接觸到該名港人的感動，形容差不多是要“相擁而哭”般的情況。“特別是我們中國人過年，希望可以過年前見家人，而泰國有關當局都人性化處理，大家共同目標都是希望過年前讓他回來。”



他透露，專責小組在2022年成立，當時有46人被誘騙到東南亞，已協助43名港人回港，餘下3人表示不需要回來或獲得協助。去年第二季，特區政府再接獲求助，專責組隨即與泰國當局取得聯繫，索取情報和調查，工作一直沒有停止，但不會一直公開行動，以免影響營救工作。



餘下10人已取得聯絡 情況安全

