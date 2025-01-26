中評社北京1月26日電／據求是網消息，中華民族傳統節日春節即將到來之際，習近平總書記冒著嚴寒來到遼寧，看望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民和香港同胞、澳門同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。1月22日至24日，習近平總書記深入農村、市場、社區、企業考察，給基層幹部群眾送上黨中央的關懷和祝福，聽取遼寧省委和省政府工作匯報並作重要講話。



習近平總書記的重要講話溫暖人心、凝聚力量，在廣大幹部群眾中引發熱烈反響，激勵億萬勞動者、建設者、創業者為夢想拼搏，在中國式現代化建設中奮勇爭先。



因地制宜發展新質生產力



鞍鋼集團所屬的本鋼板材冷軋總廠第三冷軋廠集控中心，數據在數十塊大屏上實時顯示，輕點按鈕就能遠程操控產線。“集控中心投用後，勞動生產率提高65%，產量提升25%。”作業長顧忠帥表示，“習近平總書記指出：‘製造業要堅持高端化、智能化、綠色化方向’。我作為國有大企業員工，努力在科技攻關和技術創新中貢獻智慧和力量的決心更加堅定了。”



“深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，我們將統籌傳統產業轉型升級和戰略性新興產業培育壯大，強化科技創新和產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力，加快建設具有遼寧特色優勢的現代化產業體系。”遼寧省工業和信息化廳廳長胡異衝表示。



在地處毛烏素沙漠南緣的陝西榆林市，年產1500萬噸煤炭分質清潔高效轉化示範項目二期工程建設正酣。“越是發展任務重，越要重視生態環境保護，推動經濟社會發展全面綠色轉型。”習近平總書記重要講話讓榆林市委書記、市長張勝利信心倍增，“榆林正加快現代煤化工與綠電、綠氫的耦合發展，全力推動煤油氣化風光電氫的多能融合，探索能源綠色低碳轉型新路徑。”



進一步全面深化改革開放