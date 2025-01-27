“就是敢言”舉辦青年短視頻創作比賽頒獎禮

就是敢言主席、全國政協委員盧業樑先生 中評社香港1月27日電/香港青年團體“就是敢言”1月25日主辦2024“城市印象”港澳台蘇青年短視頻創作比賽頒獎典禮，澳門作品《里‧圍》高票奪冠。就是敢言主席、全國政協委員盧業樑祝賀所有得獎者，並認為可以透過得獎作品的鏡頭，向更多青年朋友推廣中華文化在兩岸各地的生命力。



人大港區代表、大會主禮嘉賓孫偉勇表示，連續第二年擔任大會嘉賓，稱讚參賽作品的數量及素質更勝去年，呈現了不同城市的獨特魅力，認為“城市印象”的品牌比賽已經走出香港，逐漸受到不同地區的青年朋友喜愛。



冠軍作品《里‧圍》由澳門青年林泳妍、何麗瑩、吳潔瑤所創作，短片帶領觀眾重走“豬仔屋”，揭露澳門曾經做為最大苦力出口港的歷史時期，以苦難歷史映襯出回歸25周年的澳門特區的欣欣向榮，贏得專業評委與網友的大力支持，成功奪冠。獲獎者們希望通過此次作品重新喚起澳門風土人情的美好回憶，用心感受澳門悠久的文化底藴，以後更多留意到澳門的小街小故事。



籌委會主席、就是敢言執行主席吳志隆介紹，今年以“史跡尋蹤”為題，共吸引94部作品參賽，參賽作品涵蓋了城市的歷史、人文、風景等多個方面，以新穎的視角和生動的敘事方式，讓觀眾在短短幾分鐘內就能領略到各城市的魅力。其中37部作品入圍，可參加網上公示拉票。他表示，兩岸不同城市雖同受中華文化影響，但當地青年用不同眼光來演繹看城市的歷史，給大家呈現出中華文化的多姿多彩。

