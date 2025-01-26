鄉村振興：“中國農村改革第一村”再迎分紅

安徽省滁州市鳳陽縣小崗村景色（2024年9月27日攝，無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月26日電／據新華社報導，春節將至，地處長三角的安徽省鳳陽縣小崗村年味已濃。25日下午，位於村裡的安徽小崗幹部學院人聲鼎沸，熱鬧非常，小崗村2024年度集體經濟股份合作社分紅大會正在舉行。



“今年我們一家三口共領了兩千多元，這錢足夠買年貨啦！”82歲的村民嚴金昌說。



大會現場，大包幹帶頭人們在喜慶的音樂聲中紛紛走上台，領取一年的分紅。



40多年前的1978年，正是在這裡，嚴金昌和另外17位小崗村村民鄭重按下“紅手印”，實行“大包幹”，開啟了中國農村改革的大幕。小崗村也由此被譽為“中國農村改革第一村”。



40多年來，改革已深深融入小崗村的發展脈絡。推進農村土地“三權分置”改革、農村集體產權制度改革、開展宅基地改革試點、實施農村綜合性改革試點試驗項目等舉措，正是一代代小崗人對鄉村發展的不懈追求。



村民分紅，是小崗村2016年以來探索集體資產股份合作制改革的成果。



通過成立集體資產股份合作社，小崗村將土地、閑置廠房等資源轉變為合作社資產，通過運營資產實現增值，村民作為股民享受增值分紅收益。



25日的分紅已是小崗村的第八次分紅。八年間，小崗村分紅實現七連增，分紅總金額已經突破2000萬元人民幣。