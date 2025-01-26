專家：台南東山9地震和1斷層有關

中評社台北1月26日電／南部近日震不停，有不少規模達5以上的強震，以台南來說昨天就發生13起地震，分別是東山區9起、楠西區4起，前“中央氣象局”地震預報主任郭鎧紋表示，台南東山區的9起地震均和崙後斷層有關，崙後斷層非活動斷層，地震活動不多，卻有極高的應變率，目前處於無震滑移，地殼應變在斷層一帶快速累積，具有相當大的地震潛勢。



根據《中時新聞網》報導，郭鎧紋今（26）日指出，昨日一共發生4個顯著有感地震，小區域地震11個，合計15個，位置大多集中在台南市東山區及楠西區，東山區從晚上7時許到深夜11時一共發生9起；楠西區從下午2時許到晚上6時也有4起， 其他則是位在花蓮近海和東部海域各1起。



郭鎧紋依照地震位置表示，東山區的9起地震和崙後斷層有關，位於台南的崙後斷層為逆移斷層，呈東北走向，由嘉義觸口東方向西南延伸至台南縣左鎮鄉榮和村，長約 48 公里。一般認為崙後斷層是觸口斷層的南向延伸，又稱烏山頭斷層。



郭鎧紋說，根據1990～1997年的GPS資料分析，在崙後斷層兩側的平均水平縮短量，在楠西附近每年17～23公厘、玉井附近每年22公厘。此外，利用應變速率做推估，觸口崙後斷層的鄰近地區可觀測到中度至顯著的壓縮速率，部分地區同時顯示顯著伸張速率，擠壓方向介於東南東至西北西方向。



郭鎧紋提到，崙後斷層的地震活動並不顯著，卻具有極高的應變率；此結果顯示，斷層正處於無震滑移（aseismic slip），同時暗示地殼應變在斷層一帶快速累積，具有相當高的大地震潛勢。



另針對今早上午7時38分台南市楠西區發生規模5.7極淺層地震，氣象署表示，未來一周內不排除仍有規模5以上餘震，郭鎧紋認為有30%的機率一個月內還會發生規模6地震。