陳文清：確保人民群眾度過歡樂平安的新春

中評社北京1月26日電／據人民日報報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清25日在春節安保工作會上和看望慰問基層政法幹警時強調，要堅決貫徹習近平總書記關於做好春節工作重要指示精神，堅持以人民為中心，樹牢底線思維，忠誠履職擔當，高標準做好春節安保工作，確保人民群眾度過歡樂平安祥和的新春佳節。中共中央書記處書記、公安部部長王小洪主持會議並參加慰問。



陳文清在會上強調，歲末年初歷來是各類風險隱患高發期，有關部門要嚴格落實維護社會穩定責任制，深化矛盾糾紛排查化解，強化社會治安巡邏防控，做好重點部位、人員密集場所安全防範，加強大型活動、道路交通安全管理，加強有關群體服務管理，壓實相關單位內保責任，扎實做好防風險、保安全、護穩定各項工作。要加強值班值守、工作調度、應急處置，嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，全力保障春節期間秩序良好、社會安定。



會後，陳文清和王小洪赴北京市公安局天安門地區分局、東城分局應急處突隊、西城分局西長安街派出所等地，瞭解值班備勤、應急處突、巡邏防控、轄區安保等情況，看望一線民警、輔警，向他們及全國政法幹警致以誠摯問候和新春祝福，並勉勵大家堅守崗位、無私奉獻，舍小家、為大家，用心用情做好便民、利民、安民工作，讓人民群眾平安開心過大年。