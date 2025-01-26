以開放包容促進全球可持續發展

1月24日，新加坡總統尚達曼（左二）、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（左三）、歐洲中央銀行行長拉加德（右三）參加在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇2025年年會。世界經濟論壇2025年年會24日在瑞士小鎮達沃斯落下帷幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月26日電／據人民日報報導，世界經濟論壇2025年年會1月24日在瑞士達沃斯閉幕。5天時間裡，來自130個國家和地區的近3000名代表參與了數百場會議和對話，就“重塑增長”“智能時代的產業”等五大核心議題展開討論。與會代表普遍認為，智能時代帶來新的機遇，也帶來新的挑戰，國際社會需要重振合作與創新精神，以更加開放包容的方式實現全球可持續發展。



“自由貿易與經濟全球化對於全球經濟復甦依然至關重要”



在年會主會場達沃斯會議中心大廳內，兩只機械臂握住畫筆，在玻璃幕墻上共同繪制出美麗的圖案，以體現年會的主題“智能時代的合作”。



世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德表示，在當前地緣政治緊張、經濟不穩定和氣候危機頻發的背景下，全球合作比以往任何時候都更加重要。他援引國際貨幣基金組織的數據表示，嚴重的脫鈎和高關稅可能使全球經濟萎縮7%。他呼籲各國加強對話，妥善處理關稅等問題，避免“脫鈎斷鏈”。



年會期間發布的《應對全球金融系統分化》報告顯示，由於全球金融體系分化加劇、貿易和跨境資本流動減少以及經濟效率下降等問題，全球經濟損失最高可達5.7萬億美元，相當於全球經濟總量的5%。在嚴重分化的情景下，全球通脹率可能上漲5%以上。



全球公共投資基金論壇執行董事、紐約大學法學院兼任教授馬文彥長期關注全球貿易體系的最新動態。他告訴記者，當前全球產業鏈、供應鏈高度交叉融合，強推“脫鈎斷鏈”增加各國的貿易成本、降低貿易效率，完全不符合基本經濟規律。“200多年前亞當·斯密的經濟理論並未過時，自由貿易與經濟全球化對於全球經濟復甦依然至關重要。我們需要分工協作，實現要素的流動暢通，這樣才能實現共贏。”



世界貿易組織總幹事伊維拉表示，幾十年來，全球致力於建設一個低關稅的貿易環境，融入世界貿易體系越深的國家，受益越多。大規模的關稅戰、貿易戰將對每一個國家造成打擊。伊維拉呼籲國際社會著眼長遠，致力於打造健康、可持續的全球供應鏈，以進一步增強全球經濟韌性。