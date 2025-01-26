合體葉元之反罷免！韓國瑜“鮮花野草說”力撐

中評社台北1月26日電／大罷免在全台有遍地開花趨勢，在雙北地區有公民團體罷免新北市板橋東區國民黨“立委”葉元之、板橋西區“立委”張宏陸等人。而今（26）日“立法院長”韓國瑜從美國回來後，特地到板橋替葉元之站台，直呼“葉元之在“立法院”的表現有目共睹，亂七八糟的事情和葉元之都沾不上邊”，韓國瑜最後更用“鮮花野草說”來形容，“葉元之這幾年的問政，都靠他自己，所以各位鄉親這麼好的‘立委’，一定要全力支持”。



根據《中時新聞網》報導，韓國瑜26日接受媒體採訪時先是祝福大家新年快樂，更表示今天來到葉元之的板橋服務處非常高興，“我是板橋國小畢業，又是海山國中畢業，是正港的板橋人，生活圈都在板橋，我們整個板橋一步一步發展，現在新北市最大的區就是我們的板橋區，看到這麼多相親，這邊向大家拜一個早年，大家新年快樂”。韓國瑜說，“龍年接近尾聲，金蛇要來了，大家瞭解葉元之委員都知道，他是白手起家，一步一腳印走出他政治的道路”。



韓國瑜指出，一個“立法委員”要有三個層面做服務，“第一個層面他是‘國會議員’，所以‘國家’需要什麼？‘立法委員’必須要關心和發聲，這跟地方的議員完全不一樣；第二個是地方需要什麼？因為每一年‘中央政府’總預算出來，就要開始分配預算，‘立法委員’可以監督或是爭取，新北的‘立委’是要強力爭取，這是葉元之的挑戰跟任務；第三個是選區要什麼？我在板橋地區、地方的建設要什麼，除了地方的議員、裡長、社團負責人在打拚，若是支援不夠就要靠‘立委’，這個‘立法委員’就是我們地方的寶貝”。



韓國瑜也提到，“葉元之從這三個表現來看，葉元之在‘立法院’的表現有目共睹，第一個他敢講話，為民喉舌；第二個他學識非常好，他本身台大雙學士、哲學系、政治系高材生，又到美國南加大拿到碩士學位，又到台灣師範大學拿到博士學位，他非常有才華的，選民選出這樣的‘立委’是非常光榮的；第三他的操守可圈可點，從來不亂搞，亂七八糟的事情和葉元之都沾不上邊”。



韓國瑜最後更用“鮮花野草說”來形容，“民意代表有兩種，一種是鮮花，鮮花就是一切事情長輩都幫你準備好了，只要去選委會登記就中了；另一種是野草，出來的時候沒有人幫你準備，要靠自己兩隻腳往前衝，只能靠自己，葉元之是野草型的政治人物，一切都靠自己，葉元之這幾年的問政，都靠他自己，所以各位鄉親這麼好的‘立委’，一定要全力支持”。