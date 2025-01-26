民眾黨柯P“兩年條款”有解法？蔡壁如提方案

中評社台北1月26日電／民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，而回想2024大選，民眾黨拿到8席不分區席次，而選前就已訂下“兩年條款”，任滿兩年後將請辭由後續名單遞補，民眾黨未來發展引發外界關注。對此，參選民眾黨主席的前“立委”蔡壁如26日就在臉書上PO出一篇“兩年條款如何解決：打造民眾黨新局勢”的文章，更提出了3大方案直言，“我有信心，也有決心，帶領民眾黨走向更偉大的未來！”引發討論。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如26日在臉書上PO出一篇“兩年條款如何解決：打造民眾黨新局勢”的文章表示，民眾黨主席柯文哲醫師在2023年提出“兩年條款”，其核心目標是為民眾黨注入新生力量，培育更多具社會影響力的政治人才，並為2026年地方選舉奠定更堅實的基礎。“這一制度反映了柯主席的遠見，也在當時獲得黨內高度共識，不分區名單的候選人對此條款的支持是毋庸置疑的”。



蔡壁如接著說，“然而，隨著柯主席在司法層面受到不公正對待，黨內許多同志認為時局已變，應重新審視兩年條款，特別是讓具備政治能量和議題攻防能力的委員繼續留任，以鞏固黨的戰鬥力，提振支持者信心”，蔡壁如認為，“在堅守原則與回應現實之間找到平衡”。



對於是否調整“兩年條款”，蔡壁如坦言，“討論的空間確實存在，但前提是守住制度的公信力與誠信原則”。柯主席曾多次強調：“既然訂了規定，就要依規執行。”作為一個負責任的政黨，“我們不能因外部壓力而隨意變更規章，這不僅影響外界對民眾黨的觀感，更損害我們未來候任‘立委’的信任基礎”。



蔡壁如說，“我們需要的是一個負責任的機制，既能延續兩年條款的精神，又能因應當前的挑戰與需求，為黨帶來更大的格局與影響力。作為卸任‘立委’，我沒有利益衝突，衹有一顆全心為黨的心。如果有幸擔任黨主席，我將扛起責任，主動化解爭議”，而蔡壁如也提出三大具體方案，省先是“建立考核機制，尊重黨內民主共識”。



蔡壁如直言，“我將召開臨時黨代表大會，邀請黨代表共同制定‘立委’考核項目與標準，並以柯主席在台北市政府推行的遴選制度（ＯＸ△）為參考，對目前八名不分區‘立委’的問政表現與服務實績進行全面考核”，為保護黨內團結與形象，考核結果僅供內部參考，不對外公布，但這些評估結果將成為後續決策的重要依據。