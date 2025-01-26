高拔陞：接種流感疫苗　嚴重併發症大大降低

中評社北京1月26日電／據文匯報報導，醫管局行政總裁高拔陞表示，近日公立醫院急症室求診人次、內科病房入住率和流感陽性樣本上升，即將踏入農曆新年，市民外遊和社交活動增加，估計遲一段時間相關數字會再上升，醫管局已預先調配人手和增加病床，有信心可以應付未來服務需求，又呼籲私家醫生於農曆新年盡早開診。



高拔陞在一個電視節目說，重症患者大多為長者和小朋友，大部分沒有接種流感疫苗，對兒童重症個案感到痛心和不忿氣，重申如果接種疫苗，嚴重併發症會大大降低。



將於今年7月底約滿離任的高拔陞說，自己在醫管局服務至今30多年，單計出任行政總裁亦近6年，期間面對很多挑戰，包括成功度過新冠疫情，之後醫管局在恢復服務、推動與內地和國際合作發展、智慧醫療等方面已上軌道，認為是適當時候離任。



高拔陞說，相信所有醫護人員用心工作，每個時刻也會反省如何改善做得更好，任內不認為有任何遺憾，又指新冠疫情期間汲取很多重要經驗，有信心如果再出現新一輪疫情，香港的準備不會比其他人差。



他又提到，醫管局經常面對高風險醫療程序，部分治療效果未必最理想，相信面對人口老化，病症亦越複雜，風險也會增加，但需要將風險減至最低，並重視每宗醫療事故。他認為隨著科技發展和加強培訓，部分工序將改為電子化，希望讓醫護人員有更多時間集中與患者接觸，提供更好治療。



對於政府面對財赤，高拔陞說，首個十年醫院發展計劃已到後半階段，正進行相關工程，因此不會受影響，政府亦正規劃第二個計劃，財赤會否帶來影響目前言之尚早。至於檢討委員會提出檢視醫管局薪酬架構，他強調與財赤無關，政府希望加強醫護工作動力，舉例“特別加班酬金”以往以工作時數掛鉤，初步會嘗試以工作量計算。