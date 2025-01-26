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旺角的士撼歪燈柱 險衝入行人過路處
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2025-01-26 14:43:00
中評社北京1月26日電／據文匯報報導，今日（26日）上午約11時26分，一輛的士沿旺角亞皆老街往大角咀方向駛至近洗衣街交界，突失控撞向行人過路處路中一支交通燈柱，車頭毀爛，燈柱亦被撞歪，幸未衝入行人過處殃及途人，的士司機亦無受傷。受意外影響，現場交通一度擠塞，警方正調查意外原因。
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