旺角的士撼歪燈柱　險衝入行人過路處

中評社北京1月26日電／據文匯報報導，今日（26日）上午約11時26分，一輛的士沿旺角亞皆老街往大角咀方向駛至近洗衣街交界，突失控撞向行人過路處路中一支交通燈柱，車頭毀爛，燈柱亦被撞歪，幸未衝入行人過處殃及途人，的士司機亦無受傷。受意外影響，現場交通一度擠塞，警方正調查意外原因。