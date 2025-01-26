中消協：節日期間抵制餐飲浪費

中評社北京1月26日電／據光明日報報導，中國消費者協會日前發布消費提示，提醒廣大消費者，在春節期間抵制餐飲浪費、過度包裝、“特供”“專供”“內供”等酒品，做到春節消費不踩坑。



中消協表示，春節是歡聚團圓的日子，不應成為餐飲浪費的重災區‌。所謂“年年有餘”是指每年倉有餘糧、庫有餘錢，不是為了愛面子、講排場、比闊氣而營造“剩宴”。在佳節歡聚時刻，消費者要繼續弘揚勤儉節約的傳統美德，樹立正確的消費觀，做到理性消費、文明餐飲。



中消協指出，商品過度包裝不僅造成資源浪費和環境污染，也損害了消費者的合法權益，讓消費者被迫承擔了不必要的支出。節約資源、保護環境是每一個人的責任，通過種種華而不實的“面子工程”帶來所謂的儀式感消費，不符合節約資源、保護環境的消費方式，應當受到全社會的共同抵制。



春節期間親朋聚會難免會飲酒，中消協提醒消費者在注意飲酒安全的同時，還要避免落入假酒圈套。警惕一些不法分子通過制售“特供”“專供”“內供”等假冒偽劣酒類商品，欺騙誤導消費者。這些不法分子採用成本低廉的白酒灌裝而成，通過“精美”的包裝、編造營銷話術，打著所謂“特供”的幌子來誘導消費者，不僅價格虛高，還可能損害飲酒人的身體健康。



此外，臨近春節，不少消費者選購保健食品作為送給長輩的過節禮物。選購保健食品時，要認准產品包裝上的保健食品“藍帽子”標誌，核對保健食品註冊號／備案號，根據保健食品的保健功能、適宜人群、不適宜人群等信息科學選擇，並按標簽、說明書的有關要求食用，切忌盲目購買和食用。網上選購保健食品，要通過正規的電商平台，仔細核對其食品經營許可證或備案憑證和保健食品註冊證書或備案憑證信息。