寒冷天氣警告生效　年廿九最低氣得11度

中評社北京1月26日電／據香港文匯報報導，天文台在今早11時發出寒冷天氣警告，預測未來一兩日早上天氣寒冷，明早市區最低氣溫大約11度，新界部分地區及高地嚴寒，年廿九市區最低氣溫在11、12度左右，漸轉天晴及非常乾燥，年廿九市區最低氣溫在11、12度左右，漸轉天晴及非常乾燥。天文台說，由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。



一道冷鋒正橫過廣東沿岸，與其相關的強烈冬季季候風將影響該區。此外，今早廣東內陸氣溫較昨日低5度左右。



本港地區今日天氣預測大致多雲。初時有一兩陣雨。天氣逐步轉冷。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。



展望明日及年初一早上新界仍然寒冷，隨後一兩日雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。



衞生防護中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。中心提醒市民，特別是長者和長期病患者，要留意 天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等；進食足夠的食物，攝取充足的熱量。



社署呼籲長者的親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話 2343 2255。