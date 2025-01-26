中評社北京1月26日電／網評：家長也應答好“寒假作業”

來源：人民日報 作者：丁雅誦



寒假伊始，朋友和他的孩子制訂了一個共同成長計劃：21天養成好習慣。客廳裡，張貼著一張表格，上面寫著三項內容：每天早起跑步半小時、每天晚上自主閱讀一小時、每周末出去玩一次。父子相約，每打卡一次就貼一朵小紅花。



在一朵朵小紅花的陪伴和督促下，孩子的假期生活變得規律而充實。朋友也體會到陪伴的意義，重新審視了家庭教育中家長的角色。從中，還能窺見教育家陶行知先生倡導的“生活即教育”的理念——生活本身就是最豐富生動的教育素材。



寒假作為一年中相對較長的假期，不僅是孩子放鬆身心的窗口，更是家庭教育的重要契機。陪伴是最好的家庭教育，高質量的親子陪伴不僅關乎孩子的認知水平、心理健康，還直接影響到良好習慣的養成及綜合素質能力的提升。



如果說，孩子有屬於自己的寒假作業，那麼，學會高質量地陪伴，與孩子共同度過一個充實而有意義的假期，積蓄未來成長的力量，是屬於家長的“寒假作業”。



陪伴，首先不只是形式上的“陪著”。現實中常會看到這樣的場景：孩子在興致勃勃地玩耍、遊戲，家長雖然坐在旁邊，眼睛卻緊盯屏幕，或忙於工作，或自顧自刷手機，對孩子的需求只作敷衍回應。這種人在心不在的陪伴，缺乏情感交流和有效互動，難以構建起親子間的情感連接。家長不妨從放下電子設備做起，或專注地傾聽一次孩子分享的趣事，或與孩子面對面體會遊戲中的“攻堅克難”和“探索創新”，這樣的時刻或許平凡，但一定能成為孩子心中的溫暖記憶和品德教育、挫折教育的支點。

