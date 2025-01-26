中評社北京1月26日電／網評：體育與思想淨土 不需要飯圈所謂守護

來源：紅網 作者：張博



“讀大專都不讀中大（中山大學）！”這句荒謬的甚至有些好笑的話語，要從中山大學辯論隊在2025新國辯·國際華語辯論邀請賽中的一場辯論賽說起。當辯手們基於“運動員偶像化有利於／不利於發揚競技體育精神”這一辯題，以“王楚欽三大賽掛零”“孫穎莎粉絲在巴黎賽場上辱罵陳夢”等實例來支撐反方觀點時，本是一場正常的思想交鋒，卻不料引發了部分粉絲的強烈抵制，他們的過激行為，讓我們看到了“飯圈”亂象對體育與學術領域的嚴重侵蝕，也讓我們清晰地認識到，體育與思想的淨土絕不需要“飯圈”所謂的“守護”。



據南方新聞網報導，1月25日，新國辯賽事組委會針對此次爭議作出官方回應。聲明指出，近日出現的大規模對場上辯手進行歪曲發言、人身攻擊的言論，嚴重違反中央網信辦2021年關於整治“飯圈”亂象的相關規定，平台方已著手向上級主管部門反饋。過去兩天，賽事組委會積極與平台方、參賽隊溝通，應各方需求，第一時間對部分場次視頻做了重新剪輯、下架處理，私人反復上傳的視頻也將由平台方按經驗處理。



新國辯強調，本次賽事所有辯題均由平台方多部門審核通過，合法合規。“運動員偶像化對競技體育精神的影響”是值得探討的社會現象，也是不該被禁止討論的公共議題。回看比賽內容，某場反方採用行為藝術進行駁論，以自嘲調侃的方式演繹論點，本質只是針對比賽的技戰術使用。三支高校辯論隊，無論正反方，核心議題皆是圍繞運動員偶像化背後的整個生態展開，而非針對任何運動員進行惡意攻擊，在競技辯論規則下，惡意攻擊運動員絕不利於比賽獲勝。



在體育的世界裡，運動員的使命是在賽場上揮灑汗水、挑戰極限，用卓越的成績和頑強的拼搏精神為體育事業增光添彩。但“飯圈”的介入，卻打破了這份純粹。一些粉絲過度關注運動員的私人生活細節，如某知名運動員僅僅因為在社交平台發布與朋友的聚餐照片，且同桌有異性，就被粉絲惡意揣測，不實謠言甚囂塵上，嚴重干擾了運動員的正常生活。當運動員的比賽成績未達粉絲預期時，迎來的不是鼓勵而是鋪天蓋地的指責與謾罵。國乒隊員及其家人就深受其害，無端的攻擊不僅擾亂了他們的生活節奏，還影響了訓練狀態，損害了國乒的整體形象。在國際賽事現場，不同運動員粉絲群體間的拉踩、互撕行為屢見不鮮，嚴重破壞了體育賽事應有的和諧氛圍，讓體育賽事變成了粉絲宣洩情緒的戰場，而不再是展現體育精神的舞台。

